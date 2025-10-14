Invalidità ecco come funziona il sistema di assegnazione e dei controlli

Quotidiano.net | 14 ott 2025

Roma, 14 ottobre 2025 - Per oltre cinquant’anni ha incassato assegni e indennità destinati ai non vedenti. Per l’Inps e l’Inail era cieco al 100%. In realtà, come hanno scoperto le fiamme gialle, se la cavava benissimo tra forbici da potatura, tagliasiepi e buste della spesa. Il protagonista della truffa, un 70enne di Arzignano, nel Vicentino, è stato filmato mentre curava il giardino e faceva acquisti al mercato in totale autonomia. Un’indagine durata due anni ha portato alla scoperta di oltre un milione di euro percepiti indebitamente dal 1972. Un caso clamoroso, certo, ma che riporta in primo piano una domanda cruciale: come funziona davvero il meccanismo di assegnazione delle invalidità e quali controlli esistono per evitare simili abusi? Come si ottiene l’invalidità civile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

