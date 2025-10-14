Nel 2024 le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2.197.620 figure professionali con un’elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. A lanciare l’allarme è Confartigianato, secondo cui nel 2024 le aziende hanno previsto l’assunzione di 4.447.370 lavoratori con competenze green, pari all’80,6% del totale delle assunzioni dell’anno. Ma il 49,4%, praticamente la metà, di queste professionalità (2,2 milioni di lavoratori), sono state difficili da trovare sul mercato del lavoro. "Il rischio – avverte il presidente di Confartigianato Marco Granelli – è di avere una transizione verde senza lavoratori green. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Introvabili 2,2 milioni di lavoratori green