Introvabili 2,2 milioni di lavoratori green

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2.197.620 figure professionali con un’elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. A lanciare l’allarme è Confartigianato, secondo cui nel 2024 le aziende hanno previsto l’assunzione di 4.447.370 lavoratori con competenze green, pari all’80,6% del totale delle assunzioni dell’anno. Ma il 49,4%, praticamente la metà, di queste professionalità (2,2 milioni di lavoratori), sono state difficili da trovare sul mercato del lavoro. "Il rischio – avverte il presidente di Confartigianato Marco Granelli – è di avere una transizione verde senza lavoratori green. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

introvabili 22 milioni di lavoratori green

© Quotidiano.net - Introvabili 2,2 milioni di lavoratori green

Altri contenuti sullo stesso argomento

introvabili 22 milioni lavoratoriIntrovabili 2,2 milioni di lavoratori green - 620 figure professionali con un’elevata attitudine al risparmio energetico ... Come scrive quotidiano.net

Lavoro, Confartigianato: in Italia introvabili 2,2 milioni di lavoratori green: “Senza competenze, a rischio transizione verde” - La transizione ecologica è frenata anche dalla carenza di personale specializzato – o ... Lo riporta ildiariodellavoro.it

introvabili 22 milioni lavoratoriConfartigianato: "Introvabili 2,2 milioni di lavoratori green" - il 49,4% delle professionalità (2,2 milioni di lavoratori) con competenze green che le aziende prevedevano di assumere nel 2024 sono state difficili da ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Introvabili 22 Milioni Lavoratori