Intervista Erminio Fragassa organizzatore Digital Innovation Forum
Intervista al presidente di Micromegas Erminio Fragassa, organizzatore del Digital Innovation Forum in corso a Cernobbio. Al centro della manifestazione, che si terrà tra il 14 e il 17 ottobre, innovazione, intelligenza artificiale e digitalizzazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
