Intervista Erminio Fragassa organizzatore Digital Innovation Forum

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista al presidente di Micromegas Erminio Fragassa, organizzatore del Digital Innovation Forum in corso a Cernobbio. Al centro della manifestazione, che si terrà tra il 14 e il 17 ottobre, innovazione, intelligenza artificiale e digitalizzazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

intervista erminio fragassa organizzatore digital innovation forum

© Ildifforme.it - Intervista Erminio Fragassa, organizzatore Digital Innovation Forum

News recenti che potrebbero piacerti

intervista erminio fragassa organizzatoreIntervista Erminio Fragassa, organizzatore Digital Innovation Forum - Intervista al presidente di Micromegas Erminio Fragassa, organizzatore del Digital Innovation Forum in corso a Cernobbio. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Intervista Erminio Fragassa Organizzatore