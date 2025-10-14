Intervento di sostituzione della porta Rei della Casa di comunità possibili disagi
Lavori in corsia. Nella giornata di mercoledì 15 ottobre verranno eseguiti i lavori di sostituzione della porta Rei che dalla struttura da accesso alla camera calda di stazionamento delle ambulanze, presso la Casa della Comunità di Portomaggiore.
