International GT Open la lotta per il titolo si deciderà nella 500 km di Monza

Tre equipaggi sono racchiusi in soli 11 punti prima dell'ultima tappa. In pista anche le classi Pro-Am, Am e Euroformula Open. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - International GT Open, la lotta per il titolo si deciderà nella 500 km di Monza

L'ex F1 Montermini torna nell'International Gt Open - Il driver modenese, già F1, rilancia la sfida nella serie continentale che lo ha incoronato campione nel 2013 e ancor prima nel 2008, nella quale ha ... ansa.it scrive