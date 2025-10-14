Inter Women Piovani prosegue la Women’s Europa Cup | il ritorno contro il Vllaznia si avvicina

Dopo il 2-2 contro la Fiorentina, l’Inter Women si prepara ad una nuova sfida importantissima per il prosieguo delle nerazzurre in Women’s Europa Cup. Alle ore 18:00 del 15 ottobre le ragazze di Piovani affronteranno il Vllaznia nella sfida di ritorno del secondo turno di qualificazione alla coppa europea. Il match di andata si è concluso con il risultato di 7-0 per l’Inter Women, il che rende nettamente in discesa questa sfida di ritorno. Le 16 vincitrici del secondo turno di qualificazione, come sottolineato dallo stesso club, accedono al sorteggio del 17 ottobre che andrà a delineare la fase ad eliminazione diretta e dunque il percorso che porterà le squadre verso la finale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter Women, Piovani prosegue la Women’s Europa Cup: il ritorno contro il Vllaznia si avvicina

