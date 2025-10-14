Inter Roma nel mirino | Thuram spera nel rientro

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter si avvicina il momento del rientro in campo. La sosta Nazionali sta per concludersi, con i nerazzurri che devono delineare ogni dettaglio per rimanere sulla retta via. L’obiettivo è quello di essere continui, di dare seguito alle ultime 5 vittorie consecutive messe a referto prima della pausa. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro il club che di fatto comanda la classifica dopo un inizio di annata di altissimo rilievo. Cristian Chivu vuole espugnare un campo ostico, dando un forte segnale alla concorrenza nella lotta per le prime posizioni della graduatoria. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

