Inter Roma nel mirino | Thuram spera nel rientro
Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter si avvicina il momento del rientro in campo. La sosta Nazionali sta per concludersi, con i nerazzurri che devono delineare ogni dettaglio per rimanere sulla retta via. L’obiettivo è quello di essere continui, di dare seguito alle ultime 5 vittorie consecutive messe a referto prima della pausa. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro il club che di fatto comanda la classifica dopo un inizio di annata di altissimo rilievo. Cristian Chivu vuole espugnare un campo ostico, dando un forte segnale alla concorrenza nella lotta per le prime posizioni della graduatoria. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
? #Inter, Volpi: "#Thuram? Averlo con la Roma è complicato, ma mai dire mai" #ASRoma - X Vai su X
DOMENICA 18 OTTOBRE 2025 ORE 20:45 In Diretta su MAXISCHERMO ROMA - INTER DAJE! ? Città dell’altra economia Largo Dino Frisullo snc - Testaccio INGRESSO GRATUITO - facebook.com Vai su Facebook
Verso Roma-Inter, Thuram ci sarà? Il dottore nerazzurro svela le condizioni del francese - Il medico dell’Inter aggiorna sulle condizioni di Marcus Thuram verso il big match di sabato sera contro la Roma. Riporta spaziointer.it
Inter, Thuram ci prova ma resta in dubbio - Davanti Lautaro dovrebbe esserci, pronto uno tra Bonny e Pio Esposito al suo fianco ... Si legge su ilromanista.eu
Inter, nessuna forzatura per Thuram: rientro contro il Napoli - L'Inter prosegue il suo lavoro quotidiano ad Appiano, mancano tantissimi nazionali ma Chivu prosegue il suo programma con i rimanenti in gruppo. Da fantacalcio.it