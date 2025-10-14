Inter parla Karacic | Sucic è il sostituto perfetto di Brozovic

La Croazia si sta godendo il talento puro e cristallino di Petar Sucic. Il 21enne centrocampista dell’ Inter – 9 presenze e 1 gol con la sua nazionale – si è già fatto conoscere nell’ambiente nerazzurro per le sue notevoli qualità tecniche, ma anche per la visione di gioco e l’intelligenza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, parla Karacic: “Sucic è il sostituto perfetto di Brozovic”

Leggi anche questi approfondimenti

L'ex CSKA #Grisin: "#Glebov all'#Inter? Da anni si parla di gente che va via dalla Russia poi..." - X Vai su X

Piotr Zielinski parla del suo poco minutaggio con l'Inter svelando da cosa dipende Nel post partita di Polonia-Lituania, il centrocampista nerazzurro ha prima fatto il punto della situazione sulla sua Nazionale dopo la vittoria per 2-0 e poi ha parlato del suo cl - facebook.com Vai su Facebook

Inter, senti Sucic: "Voglio vincere Champions League. Chivu capisce la pressione che si prova" - "I croati sono molto appassionati della nazionale: sappiamo cosa significa per la nostra gente. Da tuttomercatoweb.com

Mkhitaryan Inter, l’armeno si racconta: «Chivu? A livello tattico è un gioco un po’ più verticale. Sucic è un Sucic. È serio come me» - Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan traccia un bilancio del suo percorso all’Inter e del ruolo che continuerà a ricoprire Come anticipato in prima pagina, la Gazzetta dello Sport ded ... Riporta calcionews24.com

Sucic tra Inter, Croazia e... l'italiano: "Ormai capisco praticamente tutto". E parla della Juve - Petar Sucic è uno dei (pochi) volti nuovi dell'Inter che si sta imponendo con una certa continuità in questa nuova stagione nerazzurra con mister Chivu al comando. Segnala tuttomercatoweb.com