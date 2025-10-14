Inter parla Karacic | Sucic è il sostituto perfetto di Brozovic

Ilprimatonazionale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Croazia si sta godendo il talento puro e cristallino di Petar Sucic. Il 21enne centrocampista dell’ Inter – 9 presenze e 1 gol con la sua nazionale – si è già fatto conoscere nell’ambiente nerazzurro per le sue notevoli qualità tecniche, ma anche per la visione di gioco e l’intelligenza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter parla karacic sucic 232 il sostituto perfetto di brozovic

© Ilprimatonazionale.it - Inter, parla Karacic: “Sucic è il sostituto perfetto di Brozovic”

Leggi anche questi approfondimenti

inter parla karacic sucicInter, senti Sucic: "Voglio vincere Champions League. Chivu capisce la pressione che si prova" - "I croati sono molto appassionati della nazionale: sappiamo cosa significa per la nostra gente. Da tuttomercatoweb.com

inter parla karacic sucicMkhitaryan Inter, l’armeno si racconta: «Chivu? A livello tattico è un gioco un po’ più verticale. Sucic è un Sucic. È serio come me» - Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan traccia un bilancio del suo percorso all’Inter e del ruolo che continuerà a ricoprire Come anticipato in prima pagina, la Gazzetta dello Sport ded ... Riporta calcionews24.com

Sucic tra Inter, Croazia e... l'italiano: "Ormai capisco praticamente tutto". E parla della Juve - Petar Sucic è uno dei (pochi) volti nuovi dell'Inter che si sta imponendo con una certa continuità in questa nuova stagione nerazzurra con mister Chivu al comando. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Parla Karacic Sucic