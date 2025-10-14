Inter De Canio Inter e Milan principali avversarie del Napoli

Ilprimatonazionale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di De Canio Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web RadioTv. Secondo l’allenatore i nerazzurri e il Milan sono le principali rivali nella corsa scudetto per i partenopei.  Queste le sue parole sul momento di casa Napoli: “ Hojlund come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter de canio inter e milan principali avversarie del napoli

© Ilprimatonazionale.it - Inter, De Canio “Inter e Milan principali avversarie del Napoli”

News recenti che potrebbero piacerti

inter de canio interDe Canio: “Scudetto? Napoli primo avversario di se stesso. Inter e Milan…” - Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Lo riporta msn.com

De Canio: "Hojlund come Haaland? Tutti gli riconoscono queste qualità" - Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Riporta tuttonapoli.net

inter de canio interInter, senti Di Canio: «Con Inzaghi percorso non eccezionale… Si celebrano le vittorie. Chivu sta portando risultati» - Le parole dell’ex attaccante Un’analisi tagliente, un’investitura piena e una cri ... Riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Inter De Canio Inter