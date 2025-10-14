Le parole di De Canio Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web RadioTv. Secondo l’allenatore i nerazzurri e il Milan sono le principali rivali nella corsa scudetto per i partenopei. Queste le sue parole sul momento di casa Napoli: “ Hojlund come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, De Canio “Inter e Milan principali avversarie del Napoli”