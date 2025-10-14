Inter Cherubini ad Parma | Contento per Chivu Bonny per noi è una soddisfazione

Dal Parma all’ Inter per un grande salto di qualità per le loro carriere. Stiamo parlando di Cristian Chivu e Ange-Yoan Bonny. Il nuovo tecnico dei nerazzurri si è guadagnato la chiamata dall’Inter dopo una prima esperienza molto positiva con i colori gialloblù. Una salvezza raggiunta con risultati e prestazioni di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Cherubini (ad Parma): “Contento per Chivu, Bonny per noi è una soddisfazione”

News recenti che potrebbero piacerti

PARMA - Cherubini: "Contento di quanto stanno facendo Chivu e Bonny all'Inter" https://ift.tt/81EHlP5 - X Vai su X

Ecco chi dovrebbe giocare dal primo minuto nel match odierno! Pafundi e Cherubini meritano una chance? - facebook.com Vai su Facebook

Parma, Cherubini: "Contento di quanto stanno facendo all'Inter Chivu e Bonny" - Arrivato in corsa, il tecnico ha conquistato in gialloblù un'importante. tuttomercatoweb.com scrive

Parma, Cherubini: “Contento per quanto Chivu sta facendo all’Inter. Su Bonny…” - com, l'amministratore delegato del Parma ha elogiato il lavoro del tecnico sulla panchina dell'Inter ... Lo riporta msn.com

Pagina 1 | Futuro Leoni e Bonny all'Inter, parla Cherubini: "Parma non vuole perdere tanti giocatori" - Dopo il passaggio di Chivu all'Inter, con l'arrivo del giovane Cuesta, diversi calciatori emiliani sono infatti finiti ... Secondo tuttosport.com