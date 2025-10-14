Inter Capello | Mi rivedo in Chivu ha ritoccato senza stravolgere
La sosta Nazionali sta arrivando alla sua conclusione e l’Inter si avvicina al rientro in campo. Dopo la pausa, i nerazzurri se la vedranno contro la Roma, gara in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, tra due squadre che stanno lottando per le prime posizioni della classifica. Fabio Capello ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato di diversi temi del mondo della Beneamata. Queste le sue dichiarazioni: “La pressione alta e la riaggressione permette alla squadra di Chivu di rischiare meno anche dietro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Scopri altri approfondimenti
Capello: "Guardi, non le faccio neanche finire la domanda e vado dritto al punto: Pio Esposito è un patrimonio nazionale e un tesoro che l’Inter deve tenersi stretto. Basta guardarlo giocare e il quadro è chiarissimo: vede il gioco, si muove a meraviglia, ha colpi - X Vai su X
"NON È ENTRATO NELLO SPOGLIATOIO DELL'INTER CON UNA RUSPA" ? Fabio Capello, ex allenatore di Chivu, elogia il mister nerazzurro per il suo approccio nel post-Inzaghi Chivu è stato intelligente a non rivoluzionare nulla, ma ha portato le sue id - facebook.com Vai su Facebook
Capello: “Mi rivedo in Chivu, la sua Inter in espansione. Pio? Basta guardarlo…” - Il pensiero dell'ex allenatore a proposito del rumeno seduto sulla panchina nerazzurra e non solo in vista di Roma- Segnala msn.com
Roma Inter, Capello: «I due tecnici sono simili. Ecco cosa deciderà il match» - Roma Inter è il big match della prossima giornata di campionato. calcionews24.com scrive
Capello analizza la Serie A: Napoli costante, Inter rinata con Chivu. Milan equilibrato, ma la Juve manca di creatività - Durante un intervento al Festival dello Sport, Fabio Capello ha offerto un’approfondita analisi sulle prime settimane del campionato di Serie A, soffermandosi ... Segnala stadiosport.it