La sosta Nazionali sta arrivando alla sua conclusione e l’Inter si avvicina al rientro in campo. Dopo la pausa, i nerazzurri se la vedranno contro la Roma, gara in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, tra due squadre che stanno lottando per le prime posizioni della classifica. Fabio Capello ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato di diversi temi del mondo della Beneamata. Queste le sue dichiarazioni: “La pressione alta e la riaggressione permette alla squadra di Chivu di rischiare meno anche dietro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Capello: “Mi rivedo in Chivu, ha ritoccato senza stravolgere”