Inter Bergomi | Dispiace ma è giusto demolire San Siro L’ideale per Milano sarebbe avere due stadi

14 ott 2025

L’ex difensore nerazzurro, Giuseppe Bergomi, nel corso del podcast Hot Takes, ha parlato del progetto del nuovo stadio di San Siro di Inter e Milan. Ecco cosa ha detto. Inter, Bergomi: “Per la struttura e la modernità sono per il demolire San Siro” Intervenuto al podcast Hot Takes, l’ex difensore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Bergomi: “Dispiace ma è giusto demolire San Siro. L’ideale per Milano sarebbe avere due stadi”

