Inter Ausilio puntella la difesa | Guehi sul taccuino
La pausa per le Nazionali sta per passare in archivio, con l’Inter che si prepara per tornare in campo. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta scia, come dimostrato prima della sosta con le 5 vittorie consecutive. I nerazzurri hanno raddrizzato un’avvio di annata complicato e stanno scalando sempre di più la classifica. L’idea è quella di dare segnali importanti alla concorrenza nella lotta per le prime posizioni. In tal senso, la gara con la Roma – in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 – diventa fondamentale. Al tempo stesso, però, il direttore sportivo Piero Ausilio starebbe iniziando a delineare il piano per la prossima sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
