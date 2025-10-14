Gasperini voleva un elemento di fantasia in più là davanti per la sua Roma, e pur non arrivando di scelta il tecnico ne ha, ancora di più dopo questa sosta per le Nazionali. L’Inter è alle porte, una sfida importante non tanto per un classifica bella ma relativa a questo punto della stagione, ma per testare i giallorossi nel big match e capire quali possono essere le ambizioni stagionali. Oltre al solito ballottaggio tra Dovbyk e Ferguson come punta centrale, occhi puntati sulla trequarti, che vedrà alla ripresa un Dybala ed un Pellegrini giocarsi una maglia da titolare. La situazione sembra infatti abbastanza delineata: Soulé è la certezza assoluta in questo momento ( niente Italia per lui ), Baldanzi ed El Shaarawy sono semplici alternative a gara in corso e Bailey punta alla prima convocazione prima di trovare spazio nei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Inter alle porte, chi con Soulé sulla trequarti? Pellegrini e Dybala per una maglia