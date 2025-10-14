Intelligenza artificiale trasformazioni digitali e strumenti per la cultura | formazione gratuita di Dicolab all’Opificio Golinelli

Bolognatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AI generativa, strumenti digitali per la conservazione del patrimonio, Media Library, fundraising culturale e tecnologie immersive: sono solo alcuni dei temi affrontati nei corsi gratuiti di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal Ministero della Cultura - Digital Library. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Intelligenza artificiale, trasformazioni digitali e strumenti per la cultura: formazione gratuita di Dicolab all’Opificio Golinelli - AI generativa, strumenti digitali per la conservazione del patrimonio, Media Library, fundraising culturale e tecnologie immersive: sono solo alcuni dei temi affrontati nei corsi gratuiti di Dicolab. Scrive bolognatoday.it

intelligenza artificiale trasformazioni digitaliPA e intelligenza artificiale: l’Italia accelera su efficienza e cooperazione europea - L’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione digitale italiana porta a più efficienza e trasparenza. Segnala agendadigitale.eu

Cerca Video su questo argomento: Intelligenza Artificiale Trasformazioni Digitali