Intelligenza artificiale | Multiversity e Google insieme per formare gli studenti di Mercatorum Pegaso e San Raffaele Roma

Rafforzare le competenze digitali e fornire gli strumenti per un utilizzo efficace e responsabile dell’AI: questo l’obiettivo della collaborazione tra Multiversity, gruppo leader nell’education in Italia e in Europa, e Google, leader globale del digitale e dell’innovazione tecnologica. Grazie a questa collaborazione gli studenti degli Atenei del Gruppo — Università Pegaso, Università Mercatorum e Università San Raffaele Roma — avranno a disposizione 50.000 licenze per accedere senza costi ai corsi di Google sull’Intelligenza Artificiale. I corsi Google AI Essentials e Google Prompting Essentials introducono in modo semplice e pratico all’uso dell’AI generativa, con contenuti sviluppati direttamente dai team Google, disponibili in italiano e pensati per essere completati anche in meno di 15 ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

