Intelligenza artificiale | Multiversity e Google insieme per formare gli studenti di Mercatorum Pegaso e San Raffaele Roma
Rafforzare le competenze digitali e fornire gli strumenti per un utilizzo efficace e responsabile dell’AI: questo l’obiettivo della collaborazione tra Multiversity, gruppo leader nell’education in Italia e in Europa, e Google, leader globale del digitale e dell’innovazione tecnologica. Grazie a questa collaborazione gli studenti degli Atenei del Gruppo — Università Pegaso, Università Mercatorum e Università San Raffaele Roma — avranno a disposizione 50.000 licenze per accedere senza costi ai corsi di Google sull’Intelligenza Artificiale. I corsi Google AI Essentials e Google Prompting Essentials introducono in modo semplice e pratico all’uso dell’AI generativa, con contenuti sviluppati direttamente dai team Google, disponibili in italiano e pensati per essere completati anche in meno di 15 ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Sesto San Giovanni (Milano) @Partito_Libdem e @Azione_it alle nove di sera parlano di intelligenza artificiale con @PastorellaGiu, @aledenicola e due esperti (@cabitzaf e Alessandro Beltrami) e….riempiono la sala. Perché l’intelligenza artificiale - come - X Vai su X
Ciclo di Seminari: Scienza, Intelligenza Artificiale e didattica - aspettando la Winter School H²-DIA. Incontri dal 14 ottobre al 12 dicembre. Il Laboratorio Learning Sciences Institute del Dipartimento di Studi Umanistici propone tre webinar introduttivi, guidati d - facebook.com Vai su Facebook
Intelligenza artificiale: Multiversity e Google insieme per formare gli studenti di Mercatorum, Pegaso e San Raffaele Roma - 000 licenze per accedere senza costi ai corsi di Google sull’Intelligenza Artificiale e ottenere CFU ... Segnala ilgiornale.it
Tutto su: multiversity intelligenza artificiale - Grazie a questa collaborazione gli studenti degli Atenei del Gruppo avranno a disposizione 50. Secondo affaritaliani.it
Multiversity: al via la collaborazione con Google per la formazione sull’AI degli studenti delle Università Mercatorum , Pegaso e San Raffaele Roma - Grazie a questa collaborazione gli studenti degli Atenei del Gruppo avranno a disposizione 50. Scrive affaritaliani.it