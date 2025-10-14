Intelligenza artificiale la svolta della California | i chatbot dovranno dichiararsi non umani

Los Angeles, 14 ottobre 2025 – Definirla una legge pionieristica è poco. Già, perché la California introduce una nuova misura nel campo dell’intelligenza artificiale: una legge che impone ai chatbot di identificarsi chiaramente come entità non umane. Il governatore Gavin Newsom ha firmato il Senate Bill 243, definito il primo provvedimento del genere negli Stati Uniti, volto a evitare che gli utenti confondano i sistemi di intelligenza artificiale con persone reali. Ecco di cosa si tratta Cosa è il Senate Bill 243: la legge sull’IA. La norma nasce in risposta al rapido sviluppo dei modelli linguistici, sempre più realistici e difficili da distinguere dagli esseri umani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

