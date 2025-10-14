Intelligenza artificiale la svolta della California | i chatbot dovranno dichiararsi non umani
Los Angeles, 14 ottobre 2025 – Definirla una legge pionieristica è poco. Già, perché la California introduce una nuova misura nel campo dell’intelligenza artificiale: una legge che impone ai chatbot di identificarsi chiaramente come entità non umane. Il governatore Gavin Newsom ha firmato il Senate Bill 243, definito il primo provvedimento del genere negli Stati Uniti, volto a evitare che gli utenti confondano i sistemi di intelligenza artificiale con persone reali. Ecco di cosa si tratta Cosa è il Senate Bill 243: la legge sull’IA. La norma nasce in risposta al rapido sviluppo dei modelli linguistici, sempre più realistici e difficili da distinguere dagli esseri umani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
A Sesto San Giovanni (Milano) @Partito_Libdem e @Azione_it alle nove di sera parlano di intelligenza artificiale con @PastorellaGiu, @aledenicola e due esperti (@cabitzaf e Alessandro Beltrami) e….riempiono la sala. Perché l’intelligenza artificiale - come - X Vai su X
Ciclo di Seminari: Scienza, Intelligenza Artificiale e didattica - aspettando la Winter School H²-DIA. Incontri dal 14 ottobre al 12 dicembre. Il Laboratorio Learning Sciences Institute del Dipartimento di Studi Umanistici propone tre webinar introduttivi, guidati d - facebook.com Vai su Facebook
Intelligenza artificiale, la svolta della California: i chatbot dovranno dichiararsi non umani - Già, perché la California introduce una nuova misura nel campo dell’intelligenza artificiale: una legge che impone ai chatbot d ... Si legge su quotidiano.net
La California prova a regolare l’IA (nonostante Trump e le Big Tech) - Il governatore della California ha firmato una legge per creare misure di sicurezza per le tecnologie nuove ed emergenti, come l’IA ... startmag.it scrive
Nuova legge sull’IA: regolamentazione e innovazione possono convivere - La legge SB 53 della California segna un punto di svolta nella sicurezza e trasparenza dell’intelligenza artificiale ... Segnala igizmo.it