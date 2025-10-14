Intelligenza artificiale e medicina | l’università di Siena premiata ai massimi livelli

SIENA – L’Università di Siena conquista un posto d’onore nella bioingegneria mondiale. Il merito va al professor Ernesto Iadanza, docente del Dipartimento di Biotecnologie Mediche. Durante un recente congresso mondiale in Australia, ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti internazionali. Il primo premio è l’ Htad Outstanding Contribution Award 2025. È stato assegnato al professor Iadanza per il suo contributo fondamentale allo sviluppo di nuove metodologie di valutazione delle tecnologie sanitarie, il cosiddetto Health Technology Assessment (HTA). Un riconoscimento arrivato soprattutto per l’uso innovativo dell’Intelligenza Artificiale in questo campo su scala globale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

