Intelligenza artificiale e cure sanitarie se ne parla in un convegno al Collegio Alberoni

Ilpiacenza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre al Collegio Alberoni il convegno organizzato dall'Associazione Medici Cattolici Italiani "Intelligenza artificiale e cure sanitarie".Il programma- ore 9,30: La sfida globale dell'intelligenza artificiale - Paolo Gulisano, medico e saggista;- ore 10,15: L'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

