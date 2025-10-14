Installate a Spoltore nuove telecamere di videosorveglianza ecco dove FOTO

Ilpescara.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato completato, da parte del Comune di Spoltore, l’ampliamento e l’ammodernamento del sistema di videosorveglianza.Sono stati infatti installati nuovi dispositivi e telecamere di ultima generazione, incluse telecamere Anpr per il riconoscimento targhe, e soprattutto l’aggiunta di nuove. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

