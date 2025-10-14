Instagram per adolescenti si cambia | cosa succede con le nuove regole

(Adnkronos) – Più tutele per gli adolescenti. Instagram annuncia importanti cambiamenti: gli account per teenager avranno accesso solo a contenuti adatti alla loro età grazie a un'impostazione predefinita che potrà essere rimossa solo con l'autorizzazione dei genitori. In pratica, i contenuti sul social seguiranno la stessa classificazione già utilizzata per i film, la cosiddetta Pg-13, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

