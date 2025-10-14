Insieme in Rosa Le ’fatine’ e le loro ’sorelle’

Le “fatine” di ’Insieme in Rosa onlus’ sono volate in Francia, a Chantilly, dalle “sorelle” di ’Les Rubans de la Vie’ per un’esperienza di condivisione e solidarietà oltre confine. Una volta arrivate, sono state accolte dall’associazione ’Espace Ressources Cancers: Les Rubans de la Vie’ dove la dottoressa Cécile Thomas e le sue collaboratrici hanno mostrato loro la sede dove ogni giorno svolgono attività di supporto ai pazienti oncologici come psicologia, yoga, ippoterapia, ginnastica, fisioterapia, ma anche laboratori artistici, pittura, carta e momenti di benessere con le estetiste. "Siamo state accolte dal sindaco a cui abbiamo portato in dono il gagliardetto appositamente preparato con tutti i loghi dei Comuni della Maremma, della Provincia di Grosseto, per suggellare questo patto di amicizia e di collaborazione – racconta Donatella Guidi, presidente di ’Insieme in Rosa Onlus’ – un incontro ricco di emozione e ispirazione che ci ha confermato di essere sulla strada giusta: quella della cura che passa anche attraverso l’ascolto, la relazione e la creatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

