Insidewar – Qual è adesso la situazione a Gaza

Le attenzioni sulla Striscia sono andate in questa settimana più sulla situazione umanitaria, come del resto ben prevedibile visto il grave contesto in cui versa la Striscia. A Gaza tuttavia, c’è anche una ben precisa situazione militare che occorre valutare per capire e comprendere cosa accadrà nell’immediato futuro all’interno del territorio teatro (suo malgrado) di uno dei conflitti più cruenti del medio oriente. Released Palestinian prisoners make their way back to Gaza from Israel after Trump Gaza Deal. pic.twitter.comYDVgxY8Eks — Open Source Intel (@Osint613) October 13, 2025 C’è una base di partenza da cui è possibile partire: la Striscia per 18 lunghi anni è stata controllata da Hamas. 🔗 Leggi su It.insideover.com

