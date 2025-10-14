Inseguimento tra Senago e Bollate schianto fuga a piedi e arresto

Pauroso inseguimento tra Senago e Bollate con schianto, fuga a piedi e uno dei due malviventi che è stato bloccato dai carabinieri. E’ successo oggi nel tardo pomeriggio. I militari hanno intercettato a Senago una Opel Crossland del 2017 che risultava rubata, ma l’auto, con due giovani a bordo, non si è fermata all’alt delle . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

