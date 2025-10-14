Insegnante e volontaria una vita al servizio degli altri E tutto il paese celebra i 100 anni di Natalina

Lanazione.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castelnuovo (Lucca), 14 ottobre 2025 –  Natalina Dini, 100 anni al servizio degli altri, come maestra e volontaria. I paesani e paesane di Pieve Fosciana e tutte le persone che la conoscono nell’intera Garfagnana si sono strette con affetto intorno a Natalina Dini, per tutti “La Natalina“, insegnante elementare e volontaria, in occasione del suo centesimo compleanno. “Natalina – racconta Maurizio Turriani – da sempre è un esempio d’amore per il prossimo. La fede è la sua forza e la sua guida verso gli altri e per gli altri. Con semplicità, umiltà e silenziosamente è stata sempre vicina a molti, grandi, piccini, giovani, malati e non. 🔗 Leggi su Lanazione.it

