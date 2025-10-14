INRI Fest torna al DETUNE di Milano | martedì 21 ottobre alle 21.00 con I’m Not a Blonde La Messa ed EXIT EXIT DJ set

Dopo il successo dell’appuntamento di aprile per i 14 anni di INRI, l’ INRI Fest torna a Milano con una nuova serata a ingresso libero con consumazione obbligatoria. L’appuntamento è martedì 21 ottobre, dalle ore 21.00, al DETUNE (Via Felice Casati 24, Milano): una line-up compatta che attraversa elettro-pop, indie e club culture. Indice. Inri Fest a Milano il 21 ottobre 2025: il programma della serata. Perché l’INRI Fest è “più di una label night”. Info pratiche: dove, quando, come. L’eredità della serata di aprile. FAQ Inri Fest Milano 21 ottobre. Inri Fest a Milano il 21 ottobre 2025: il programma della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - INRI Fest torna al DETUNE di Milano: martedì 21 ottobre alle 21.00 con I’m Not a Blonde, La Messa ed EXIT EXIT (DJ set)

