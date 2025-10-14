Inquinamento del Tesino | | Acqua nera e odore fetido

Con la deposizione di alcune delle persone che a suo tempo sporsero denuncia, è entrato nel vivo il processo sul caso dell’inquinamento ambientale del torrente Tesino. Al centro del dibattimento presieduto dal giudice Barbara Pomponi c’è l’impianto di depurazione di Santa Maria Goretti a Offida e gestito da Picena Depur. Imputati per inquinamento ambientale in concorso sono Longino Carducci, presidente del CdA della società, Fausto Latini, amministratore delegato, e i direttori tecnici Danilo Ciancio e Walter Pulsoni (quest’ultimo in carica all’epoca dei fatti). Tre dei denuncianti hanno riferito che l’acqua del Tesino nella zona situata immediatamente dopo il depuratore si presentava nera e con odore fetido, mentre a monte del depuratore era chiara e pulita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inquinamento del Tesino:: "Acqua nera e odore fetido"

