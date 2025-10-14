Inquilini Aler assemblea per capire cosa fare contro gli aumenti di affitto e spese
Bergamo. Sabato 18 ottobre alle 10 alla Sala riunioni dell’Oratorio del quartiere di Colognola, a Bergamo in via San Sisto, 2, si terrà un’assemblea degli inquilini Aler dal titolo “Cosa fare contro gli aumenti dei bollettini di affitto e spese?”. Interverrà Francesco Macario (Presidente Unione Inquilini Bergamo). Gli organizzatori spiegano: “A partire da agosto 2025 molti inquilini ALER hanno ricevuto nei bollettini di affitto con richieste di conguaglio (euro 103,29) dovuto all’aumento delle spese condominiali (Consuntivi spese anno 2022 arrivati a luglio) Eppure nel 2023 ALER e Regione Lombardia avevano promesso il contenimento dei costi del riscaldamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
