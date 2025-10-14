Innovazione da Enea nuova metodologia per depositare materiali superconduttori

Una nuova metodologia che permette di stendere in modo semplice, veloce e a basso costo spessi strati di materiale superconduttore per la preparazione di nastri superconduttori di nuova concezione. È quanto ha messo a punto ENEA nel Laboratorio Superconduttività, in collaborazione con ricercatori dell ‘Università Roma Tre, nell’ambito di un progetto finanziato da Eurofusion, poi proseguito nel progetto Infn Supermad. “Il nostro studio è partito dalla comprensione dei fenomeni che avvengono durante l’elettrodeposizione, una tecnica chimica versatile e a basso costo che consente di depositare, velocemente e in condizioni standard di laboratorio, strati più o meno spessi del materiale di interesse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it