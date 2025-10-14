Inghiottito dal terreno mentre lavora con l'escavatore | operaio di 48 anni muore nel maceratese
Tragedia alla Rita Calcestruzzi di Corridonia: dopo dieci ore di scavi, è stato trovato senza vita Francesco Broda, 48 anni, di Monte San Giusto, rimasto intrappolato nell’escavatore inghiottito dal fango. In salvo il collega che ha dato l’allarme. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il video che abbiamo girato al Monte Livata, vi mostra la presenza di questo grande inghiottitoio. Un vero e proprio buco nel terreno nel quale si riversa l’acqua che si accumula sulla superficie. Sono molto belli da osservare ma allo stesso tempo possono risult - facebook.com Vai su Facebook
Via Ostiense, marciapiede "inghiottito" dagli alberi #lafotodeilettori #Roma Ecco come inviarci i vostri scatti ?https://iltempo.it/roma-capitale/2025/10/10/news/via-ostiense-alberi-marciapiede-la-foto-dei-lettori-roma-44500447/… #10ottobre #iltempoquotidian - X Vai su X
Cade dal trattore mentre lavora il suo terreno: grave 66enne, in eliambulanza a Torrette da Treia - È accaduto poco dopo le 16, nelle campagne di Treia, nella frazione di Santa Maria in Selva. Secondo corriereadriatico.it
Schiacciato dal trattore mentre lavora il terreno, morto a 52 anni Gianluca Grilli - Gianluca Grilli, 52 anni, è morto nella giornata di ieri in un incidente a Nazzano, alle porte di Roma. Lo riporta fanpage.it