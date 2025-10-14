Inghiottito dal terreno mentre lavora con l'escavatore | operaio di 48 anni muore nel maceratese

14 ott 2025

Tragedia alla Rita Calcestruzzi di Corridonia: dopo dieci ore di scavi, è stato trovato senza vita Francesco Broda, 48 anni, di Monte San Giusto, rimasto intrappolato nell’escavatore inghiottito dal fango. In salvo il collega che ha dato l’allarme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

