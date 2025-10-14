Inghilterra manita e qualificazione Portogallo festa rimandata Poker Turchia con super Yildiz

Gazzetta.it | 14 ott 2025

Il gol allo scadere di Szoboszlai ritarda la qualificazione matematica di CR7. Quattro gol anche per la Spagna. Vlahovic torna al gol con la Serbia che batte Andorra. Irlanda, successo di misura sull'Armenia. Pari tra Estonia e Moldavia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inghilterra, manita e qualificazione. Portogallo, festa rimandata. Poker Turchia con super Yildiz

