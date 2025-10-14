Infortunio Thuram fissato il ritorno da titolare | si punta a questa partita

Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. La preparazione della gara contro la Roma entra nel vivo in casa Inter, e una delle figure più attese è Marcus Thuram, che sta lavorando duramente per rientrare in tempo per la trasferta al Maradona contro il Napoli, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. L’attaccante francese, che non sarà disponibile per la partita con i giallorossi, ha concentrato tutte le sue energie per recuperare in vista dell’impegno in Campania. L’Inter dovrà fare a meno di Thuram nella sfida all’Olimpico, ma il suo ritorno al fianco di Lautaro Martinez sembra essere una certezza per la prossima settimana. 🔗 Leggi su Internews24.com

