Infortunio Saelemaekers sospiro di sollievo per il Milan | escluse lesioni ma salta la Fiorentina
Un sospiro di sollievo misto a prudenza. L’infortunio di Alexis Saelemaekers, accusato durante il ritiro con il Belgio, ha tenuto con il fiato sospeso lo staff tecnico del Milan, ma gli ultimi esami strumentali hanno restituito un quadro meno preoccupante del previsto. Come riportato dal Corriere della Sera, gli accertamenti effettuati al rientro in Italia hanno evidenziato una semplice contrattura al flessore della gamba destra, scongiurando l’ipotesi di una lesione muscolare che avrebbe comportato uno stop di diverse settimane. La notizia è dunque positiva, ma non risolve l’emergenza immediata. 🔗 Leggi su Milanzone.it
