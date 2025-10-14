Infortunio Pedro Felipe | si ferma anche il difensore della Juventus Next Gen Le sue condizioni e i tempi di recupero per rivederlo in campo in Prima squadra?

di Marco Baridon Infortunio Pedro Felipe: stop anche per il difensore della Juventus Next Gen. Svelate le sue condizioni e i tempi di recupero prima di rivederlo. Una piccola frenata proprio sul più bello. Dopo la gioia della prima, storica convocazione in Prima Squadra, arriva una brutta notizia per Pedro Felipe: il giovane difensore della Juventus Next Gen si è fermato per un problema muscolare. Un infortunio che, fortunatamente, non è grave, ma che rallenta il suo percorso di inserimento nel gruppo di Igor Tudor. L’infortunio: risentimento muscolare. Come appreso da , il brasiliano ha rimediato un risentimento muscolare all’ileopsoas. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

