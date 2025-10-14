Infortunio Pedro Felipe | si ferma anche il difensore della Juventus Next Gen Le sue condizioni e i tempi di recupero per rivederlo in campo in Prima squadra?
di Marco Baridon Infortunio Pedro Felipe: stop anche per il difensore della Juventus Next Gen. Svelate le sue condizioni e i tempi di recupero prima di rivederlo. Una piccola frenata proprio sul più bello. Dopo la gioia della prima, storica convocazione in Prima Squadra, arriva una brutta notizia per Pedro Felipe: il giovane difensore della Juventus Next Gen si è fermato per un problema muscolare. Un infortunio che, fortunatamente, non è grave, ma che rallenta il suo percorso di inserimento nel gruppo di Igor Tudor. L’infortunio: risentimento muscolare. Come appreso da , il brasiliano ha rimediato un risentimento muscolare all’ileopsoas. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Lazio, scelte sulla fascia sinistra dopo l’infortunio di Zaccagni. Sarri valuta Pedro, Noslin, Basic e Tavares per dare equilibrio e solidità. Le sfide con Atalanta e Juve saranno decisive ? https://facebook.com/lazioland/ Lazio Land 1900 #AtalantaLazio #Juv Vai su X
L'infortunio di Zaccagni obbliga Sarri a riflettere su chi potrebbe essere il sostituto: da Pedro a Basic, tutte le opzioni del tecnico #SsLazio #Lazio #Lazionews #LazionewsEu #Zaccagni #Infortunio #Sarri - facebook.com Vai su Facebook
Tuttosport - Si ferma anche Pedro Felipe: infortunio per il difensore della Juventus Next Gen - Dopo Bremer anche Pedro Felipe è out per infortunio: il talento bianconero era pronto a fare il salto in prima squadra. ilbianconero.com scrive
Infortunio Gleison Bremer: un anno dopo, la Juve trema di nuovo per il centrale brasiliano, un'odissea - Infortunio Gleison Bremer: un anno dopo, la Juve trema di nuovo per il centrale brasiliano, un'odissea secondo Corriere di Torino Un anno dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro, ... Lo riporta tuttojuve.com
Tudor e la scelta dopo l’infortunio di Bremer: Igor ridisegna la Juve così - Il tecnico croato può contare solo su Gatti, Kelly, Kalulu e Rugani unica alternativa. msn.com scrive