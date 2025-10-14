Infortunio Pafundi brutte notizie per la Sampdoria | le sue condizioni

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Pafundi: stop per il talento della Sampdoria, rientro a Bogliasco per gli accertamenti. La speranza è che non si tratti di nulla di grave L’infortunio di Simone Pafundi ha interrotto bruscamente il percorso di crescita del giovane talento offensivo della Sampdoria. Durante il ritiro con la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini, il classe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio pafundi brutte notizie per la sampdoria le sue condizioni

© Calcionews24.com - Infortunio Pafundi, brutte notizie per la Sampdoria: le sue condizioni

News recenti che potrebbero piacerti

infortunio pafundi brutte notizieSampdoria, infortunio per Simone Pafundi: lascia il ritiro dell’Under 21. Le ultime - Simone Pafundi ha lasciato il ritiro dell'Under 21 per infortunio: il giocatore della Sampdoria è a rischio per la partita contro l'Entella ... clubdoria46.it scrive

infortunio pafundi brutte notizieSampdoria, tegola Pafundi: problema muscolare in Nazionale, in dubbio per la sfida con la Virtus Entella - Le condizioni del fantasista saranno valutate giorno per giorno per considerare un eventuale impiego al Sannazzari ... Lo riporta telenord.it

infortunio pafundi brutte notizieSampdoria, tegola Pafundi: si ferma in Under 21 - Problema muscolare per il trequartista blucerchiato che salterà la gara di stasera con l’Armenia. Scrive primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Pafundi Brutte Notizie