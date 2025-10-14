Infortunio Pafundi brutte notizie per la Sampdoria | le sue condizioni
Infortunio Pafundi: stop per il talento della Sampdoria, rientro a Bogliasco per gli accertamenti. La speranza è che non si tratti di nulla di grave L’infortunio di Simone Pafundi ha interrotto bruscamente il percorso di crescita del giovane talento offensivo della Sampdoria. Durante il ritiro con la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini, il classe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Simone #Pafundi ha impressionato nel match tra Italia e Svezia U21. Il trequartista della #Sampdoria ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni direttamente dal ritiro degli #Azzurrini. VOI CONCORDATE CON QUANTO AFFERMATO DA PAFUNDI? L' - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria, infortunio per Simone Pafundi: lascia il ritiro dell’Under 21. Le ultime - Simone Pafundi ha lasciato il ritiro dell'Under 21 per infortunio: il giocatore della Sampdoria è a rischio per la partita contro l'Entella ... clubdoria46.it scrive
Sampdoria, tegola Pafundi: problema muscolare in Nazionale, in dubbio per la sfida con la Virtus Entella - Le condizioni del fantasista saranno valutate giorno per giorno per considerare un eventuale impiego al Sannazzari ... Lo riporta telenord.it
Sampdoria, tegola Pafundi: si ferma in Under 21 - Problema muscolare per il trequartista blucerchiato che salterà la gara di stasera con l’Armenia. Scrive primocanale.it