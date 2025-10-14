Infortunio Miretti il centrocampista è pronto a rientrare! Spera nella convocazione con il Como e… Gli aggiornamenti sul bianconero
Infortunio Miretti, il centrocampista vede la luce dopo il lungo stop: vuole la convocazione per il Como, Tudor ritrova un vero jolly. Una luce in fondo al tunnel, un rientro che sa di rinforzo a tutti gli effetti. In un’infermeria che continua a dare pensieri, la Juventus ritrova uno dei suoi talenti più puri. Come riportato da Tuttosport, il lungo calvario di Fabio Miretti è finalmente terminato. Il giovane centrocampista, fermo ai box dall’inizio della stagione, vede il rientro in campo e punta a tornare a disposizione già per il big match contro il Como, con un obiettivo chiaro: riprendersi il suo ruolo in mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Caso #Bremer, altro episodio di incongruenza tra tempi di rientro e aspettative sul recupero. La #Juve soffre più del previsto, si allunga la lista di chi ha subito ricadute o non ha smaltito l’infortunio: 2025/26 Miretti Bremer Cabal 24/25 Douglas Luiz N. Gonzalez - X Vai su X
23 convocati in vista di Verona-Juventus Nell'elenco stilato da Tudor mancano solamente due bianconeri: non prendono parte alla gara Miretti e Milik Il centrocampista sta ancora recuperando dall'infortunio subito contro la Next Gen ad Agosto #Verona - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza infortuni per Tudor: difesa decimata, attacco sterile e centrocampo in crisi, Miretti dopo il Como - Emergenza infortuni per Tudor: difesa decimata, attacco sterile e centrocampo in crisi, questo per Gazzetta. Segnala tuttojuve.com
Fabio Miretti verso il ritorno in campo: obiettivo Como - Convocazioni Nazionali, infortuni e giorni liberi: ecco cosa succede in casa Juventus durante la sosta Durante la sosta per le Nazionali, molti giocatori della Juventus sono ... Come scrive tuttojuve.com
Infortunio Miretti, niente da fare per il centrocampista: out anche alla vigilia di Villarreal Juve. Le ultimissime – VIDEO - Infortunio Miretti, nessuna buona notizia per il classe 2003: non ha preso parte alla rifinitura, il suo recupero procede a rilento (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Se da un lato l’infermeria ... Da juventusnews24.com