Infortunio Miretti il centrocampista è pronto a rientrare! Spera nella convocazione con il Como e… Gli aggiornamenti sul bianconero

Infortunio Miretti, il centrocampista vede la luce dopo il lungo stop: vuole la convocazione per il Como, Tudor ritrova un vero jolly. Una luce in fondo al tunnel, un rientro che sa di rinforzo a tutti gli effetti. In un’infermeria che continua a dare pensieri, la  Juventus  ritrova uno dei suoi talenti più puri. Come riportato da  Tuttosport, il lungo calvario di  Fabio Miretti  è finalmente terminato. Il giovane centrocampista, fermo ai box dall’inizio della stagione, vede il rientro in campo e punta a tornare a disposizione già per il big match contro il  Como, con un obiettivo chiaro: riprendersi il suo ruolo in mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

