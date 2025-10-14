Infortunio Kean stop definito per l’attaccante della Fiorentina | salterà queste partite

Infortunio Kean, la Fiorentina tira un sospiro di sollievo: niente lesioni, ma resta in dubbio per le prossime gare. Una perdita importante per la Viola Buone, ma non ottime notizie per la Fiorentina. L'infortunio di Moise Kean, rimediato durante la gara della Nazionale contro l'Estonia, si è rivelato meno grave del previsto. Gli esami clinici .

