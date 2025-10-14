Infortunio di Saelemaekers | il Milan può sorridere? Lesione di live entità e il rientro …

Pianetamilan.it | 14 ott 2025

Infortunio per Alexis Saelemaekers: l'esterno del Milan ha subito una lesione, ma il Diavolo potrebbe anche sorridere. Ecco perché. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

infortunio saelemaekers milan pu242Milan, Saelemaekers il dramma di Allegri: per statistiche e mercato il belga è insostituibile, cosa farà il tecnico - Il Milan può perdere per un mese un giocatore fino ad ora fondamentale: in organico non ci sono esterni della stessa qualità di Saelemaekers, Allegri costretto a cambiare modulo? sport.virgilio.it scrive

infortunio saelemaekers milan pu242Saelemaekers infortunato può portare Allegri a cambiare tutto il Milan: ipotesi cambio modulo - Il Milan di Allegri si ritroverà alla ripresa del campionato senza Alexis Saelemaekers. Secondo fanpage.it

infortunio saelemaekers milan pu242Milan, emergenza esterni: stop Saelemaekers e lacune di mercato - Nel momento in cui il Milan sembrava aver trovato un equilibrio tra difesa e centrocampo, si apre una nuova emergenza sulle fasce. newsmondo.it scrive

