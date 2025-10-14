Infortunio di Saelemaekers | il Milan può sorridere? Lesione di live entità e il rientro …
Infortunio per Alexis Saelemaekers: l'esterno del Milan ha subito una lesione, ma il Diavolo potrebbe anche sorridere. Ecco perché. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Infortunio #Saelemaekers, per il #Milan una speranza? Il recupero potrebbe arrivare … #SempreMilan - X Vai su X
Brutte notizie in casa Milan: Alexis Saelemaekers ha rimediato una lesione al flessore della gamba destra. Vengono così confermate le sensazioni negative dopo l'infortunio muscolare accusato con il Belgio con i primi esami strumentali. L'esterno salterà sicur - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Saelemaekers il dramma di Allegri: per statistiche e mercato il belga è insostituibile, cosa farà il tecnico - Il Milan può perdere per un mese un giocatore fino ad ora fondamentale: in organico non ci sono esterni della stessa qualità di Saelemaekers, Allegri costretto a cambiare modulo? sport.virgilio.it scrive
Saelemaekers infortunato può portare Allegri a cambiare tutto il Milan: ipotesi cambio modulo - Il Milan di Allegri si ritroverà alla ripresa del campionato senza Alexis Saelemaekers. Secondo fanpage.it
Milan, emergenza esterni: stop Saelemaekers e lacune di mercato - Nel momento in cui il Milan sembrava aver trovato un equilibrio tra difesa e centrocampo, si apre una nuova emergenza sulle fasce. newsmondo.it scrive