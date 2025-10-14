Infortunio Bremer, il brasiliano si ferma di nuovo, Tudor in emergenza: Kalulu torna in difesa, McKennie a destra e si spera in un rientro lampo. Una doccia gelata, una tegola pesantissima che piomba sulla Juventus e su Igor Tudor. La sosta per le nazionali, che doveva servire a recuperare gli uomini infortunati, porta in dote la notizia peggiore: Gleison Bremer si è fermato di nuovo. Come riportato da Tuttosport, gli esami a cui si è sottoposto il difensore brasiliano hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Un infortunio serio, che richiederà un intervento chirurgico e che lo terrà lontano dai campi per diverso tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, Tudor costretto a rivedere le scelte in difesa: dal cambio modulo alle novità nel reparto arretrato, come verrà sostituito il brasiliano