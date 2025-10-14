Infortunio Bremer Tudor costretto a rivedere le scelte in difesa | dal cambio modulo alle novità nel reparto arretrato come verrà sostituito il brasiliano

Juventusnews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Bremer, il brasiliano si ferma di nuovo, Tudor in emergenza: Kalulu torna in difesa, McKennie a destra e si spera in un rientro lampo. Una doccia gelata, una tegola pesantissima che piomba sulla  Juventus  e su  Igor Tudor. La sosta per le nazionali, che doveva servire a recuperare gli uomini infortunati, porta in dote la notizia peggiore:  Gleison Bremer  si è fermato di nuovo. Come riportato da  Tuttosport, gli esami a cui si è sottoposto il difensore brasiliano hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Un infortunio serio, che  richiederà un intervento chirurgico  e che lo terrà lontano dai campi per diverso tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio bremer tudor costretto a rivedere le scelte in difesa dal cambio modulo alle novit224 nel reparto arretrato come verr224 sostituito il brasiliano

© Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, Tudor costretto a rivedere le scelte in difesa: dal cambio modulo alle novità nel reparto arretrato, come verrà sostituito il brasiliano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

infortunio bremer tudor costrettoJuventus, tegola Bremer: un anno dopo l’incubo infortunio si ripete. Quando torna e come cambia la difesa di Tudor - Che guaio per la Juventus: Bremer vittima di un nuovo infortunio e costretto all'operazione. Si legge su sport.virgilio.it

infortunio bremer tudor costrettoFantacalcio, infortunio Bremer: i tempi di recupero e quante partite salta - È più serio del previsto l'infortunio occorso a Gleison Bremer, che gli ha fatto saltare Juventus- calciodangolo.com scrive

infortunio bremer tudor costretto"Infortunio Bremer, i veri tempi di recupero. Colpa di Tudor? Rispondo così. C'è una buona notizia" - L'ntervista esclusiva al dottor Fabrizio Tencone, già collaboratore e poi medico sociale bianconero, oggi direttore del Centro Isokinetic di Torino ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Bremer Tudor Costretto