Infortunio Bremer spunta la rivelazione sul recupero del bianconero | Ecco quando potremmo rivederlo Il punto su chi potrebbe sostituirlo

Infortunio Bremer, spunta la rivelazione sul recupero del bianconero: gli aggiornamenti sulle condizioni di Gleison. L’infortunio di Gleison Bremer, che si è operato oggi a Lione, è una tegola pesantissima per la Juventus, ma quando tornerà in campo il leader della difesa? A fare il punto della situazione, delineando i tempi di recupero e i possibili sostituti, è il giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube. Secondo l’analisi del giornalista, i tempi per rivedere in campo il difensore brasiliano, che si è operato al menisco, non saranno brevi. La speranza è di riaverlo a disposizione per la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

