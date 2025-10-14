Infortunio Bremer Paganini sicuro | Ora si torna a parlare di lui per sostituirlo Poi punzecchia | Più che Openda la Juventus doveva prendere…

Infortunio Bremer, Paolo Paganini è tornato a parlare così del calciomercato Juve dopo lo sfortunato stop del difensore brasiliano. Le sue parole. Un fulmine a ciel sereno, un infortunio che fa ripiombare la Juventus nell’incubo e che riapre vecchie ferite e nuove suggestioni di mercato. Lo stop di Gleison Bremer non solo priva Igor Tudor del suo leader difensivo, ma accende anche il dibattito sulle strategie del club. E, secondo il giornalista Paolo Paganini, riporta in auge un nome che sa di derby: Milan Skriniar. L’anno scorso l’infortunio di #Bremer al di là degli errori sul mercato costò probabilmente la panchina a #ThiagoMotta ora il brasiliano è di nuovo out e si torna a parlare di #Skriniar per una #Juventus che ripeto più che #Openda doveva prendere un regista — Paolo Paganini (@PaPaganini) October 14, 2025 L’incubo si ripete: Bremer di nuovo KO. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

