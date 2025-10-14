Infortunio Bremer l’esperto fa chiarezza su stop e tempi di recupero | Nessun allarme non è una questione lunga Il brasiliano potrà rientrare tra…

Infortunio Bremer, l’esperto Tencone fa chiarezza su stop e tempi di recupero: le sue dichiarazioni a Tuttosport dopo lo stop del difensore brasiliano. La notizia dell’infortunio al menisco di Gleison Bremer ha rievocato nella Juventus i timori di un anno fa, quando la stagione del brasiliano si interruppe bruscamente a Lipsia, causando un crollo della difesa bianconera e delle ambizioni della squadra. L’assenza di un “totem” come lui si fa sentire, ma il dottor Fabrizio Tencone, Direttore del Centro Isokinetic di Torino ed ex medico sociale della Juve, rassicura: « Non sarà una questione lunga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, l’esperto fa chiarezza su stop e tempi di recupero: «Nessun allarme, non è una questione lunga. Il brasiliano potrà rientrare tra…»

