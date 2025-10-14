Infortunio Bremer la Juve scrive al proprio difensore | il messaggio di auguri di pronta guarigione del club bianconero – FOTO

Infortunio Bremer, affetto social per il difensore brasiliano: la società e i tifosi si stringono attorno al loro leader dopo l’intervento al menisco. Un messaggio breve, semplice ma carico d’affetto. All’indomani dell’intervento chirurgico al menisco a cui si è sottoposto Gleison Bremer, la Juventus ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento al suo leader difensivo. Un augurio di pronta guarigione che si unisce a quello di tutti i tifosi bianconeri, che non vedono l’ora di riabbracciare il loro muro. Bremer Juve: l’affetto del mondo bianconero. Attraverso i propri canali social, e in particolare su Instagram, il club bianconero ha pubblicato una foto sorridente del difensore brasiliano, accompagnata da una didascalia in inglese che testimonia tutta la vicinanza della società in questo momento delicato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

