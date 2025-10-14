Infortunio Bremer intervento riuscito | le condizioni del difensore della Juventus

Infortunio Bremer: operazione riuscita, il difensore già pensa al ritorno in campo. Ecco quanto dovrà stare fermo il centrale brasiliano La notizia che tutti i tifosi bianconeri attendevano con ansia è finalmente arrivata: l’operazione al ginocchio di Gleison Bremer è perfettamente riuscita. L’infortunio di Bremer, che aveva destato grande preoccupazione nell’ambiente Juventus, è stato trattato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Bremer, intervento riuscito: le condizioni del difensore della Juventus

Cosa succede in casa #Juventus dopo l'infortunio di #Bremer: tra la soluzione interna e l'opzione sul mercato NUOVO VIDEO con @eleonora_trotta e @RiccardoMeloni4 - X Vai su X

La Juventus deve fare i conti con un nuovo infortunio di Gleison Bremer - facebook.com Vai su Facebook

Bremer si è operato: quando torna dall'infortunio il difensore della Juventus e i tempi di recupero - La Juventus ha annunciato che il brasiliano si è sottoposto a Lione all'intervento programmato: "Perfettamente riuscito". Riporta goal.com

Bremer si è operato al menisco. Bollettino Juventus: "Intervento perfettamente riuscito" - Operazione riuscita al menisco per Gleison Bremer, difensore della Juventus, che osserverà verosimilmente uno stop non inferiore a un mese e mezzo. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Intervento riuscito per Bremer: nei prossimi giorni comincerà l’iter riabilitativo - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha comunicato che Gleison Bremer è stato operato al ginocchio: "Questa mattina Gleison ... Come scrive tuttojuve.com