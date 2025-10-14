Infortunio Bremer intervento riuscito al menisco | il difensore operato a Lione rientro previsto a fine novembre

La notizia più attesa in casa Juventus è finalmente arrivata, accompagnata da un sospiro di sollievo. L’intervento chirurgico al menisco di Gleison Bremer è perfettamente riuscito. Il difensore brasiliano, leader indiscusso della retroguardia bianconera, era stato costretto a fermarsi per una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro, un infortunio che aveva scosso profondamente i piani di Igor Tudor. L’operazione è stata eseguita nella mattinata di oggi presso l’ Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, una delle cliniche di riferimento in Europa per la chirurgia ortopedica, dal professor Bertrand Sonnery-Cottet, tra i massimi esperti mondiali nel campo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Infortunio Bremer, intervento riuscito al menisco: il difensore operato a Lione, rientro previsto a fine novembre

