Infortunio Bremer intervento perfettamente riuscito in mattinata a Lione | il comunicato ufficiale della Juventus e le condizioni del difensore

Infortunio Bremer, intervento al menisco per il difensore: l'operazione è andata bene, Tudor spera di riaverlo a fine novembre. Gli aggiornamenti. La notizia che tutti i tifosi bianconeri aspettavano è arrivata: l'operazione al ginocchio di Gleison Bremer è perfettamente riuscita. Il difensore brasiliano, fermatosi per una lesione al menisco, è stato operato questa mattina e ha già iniziato a pensare al suo rientro in campo. Una tegola pesantissima per Igor Tudor, che ora spera di poter riabbracciare il suo leader difensivo il prima possibile. Infortunio Bremer: il comunicato della Juventus.

