Infortunio Bremer intervento perfettamente riuscito in mattinata a Lione | il comunicato ufficiale della Juventus e le condizioni del difensore
Infortunio Bremer, intervento al menisco per il difensore: l’operazione è andata bene, Tudor spera di riaverlo a fine novembre. Gli aggiornamenti. La notizia che tutti i tifosi bianconeri aspettavano è arrivata: l’operazione al ginocchio di Gleison Bremer è perfettamente riuscita. Il difensore brasiliano, fermatosi per una lesione al menisco, è stato operato questa mattina e ha già iniziato a pensare al suo rientro in campo. Una tegola pesantissima per Igor Tudor, che ora spera di poter riabbracciare il suo leader difensivo il prima possibile. Infortunio Bremer: il comunicato della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Cosa succede in casa #Juventus dopo l'infortunio di #Bremer: tra la soluzione interna e l'opzione sul mercato NUOVO VIDEO con @eleonora_trotta e @RiccardoMeloni4 - X Vai su X
La Juventus deve fare i conti con un nuovo infortunio di Gleison Bremer - facebook.com Vai su Facebook
Bremer si è operato al menisco. Bollettino Juventus: "Intervento perfettamente riuscito" - Operazione riuscita al menisco per Gleison Bremer, difensore della Juventus, che osserverà verosimilmente uno stop non inferiore a un mese e mezzo. Riporta tuttomercatoweb.com
Infortunio Bremer, l’esperto fa chiarezza su stop e tempi di recupero: «Nessun allarme, non è una questione lunga. Il brasiliano potrà rientrare tra…» - Infortunio Bremer, l’esperto Tencone fa chiarezza su stop e tempi di recupero: le sue dichiarazioni a Tuttosport dopo lo stop del difensore brasiliano La notizia dell’infortunio al menisco di Gleison ... Lo riporta juventusnews24.com
Infortunio Bremer: lesione del menisco mediale per il difensore! Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale con le sue condizioni - Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale Una tegola pesantissima, un fulmine a ciel sereno che gela i ... Come scrive juventusnews24.com