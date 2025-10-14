Infortunio Bremer e doppio colpo Juve | torna in Italia insieme a Skriniar
Il difensore torna d’attualità negli scenari di mercato per gennaio, ma c’è anche un altro nome: cosa stanno pensando di fare a Torino Una brutta tegola, per la Juventus, quella del nuovo stop di Bremer. L’intervento chirurgico per risolvere la lesione al menisco terrà fuori il brasiliano per un paio di mesi, ma riapre anche l’interrogativo sulle sue effettive condizioni al rientro. Ecco perché il club bianconero vede necessariamente iniziare a muoversi in vista del mercato di gennaio. Con due rinforzi che tornano nel mirino, tra gli obiettivi di lunga data: parliamo di Skriniar e di Molina. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
L'infortunio di #Bremer complica i piani della #Juventus: i bianconeri tornano a pensare a #Skriniar - X Vai su X
#Orlando sentenzia su #Bremer Ecco cosa ha detto dopo l'infortunio del difensore - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Bremer e doppio colpo Juve: torna in Italia insieme a Skriniar - Dopo il nuovo stop per infortunio del brasiliano, il club bianconero prepara due mosse di mercato: non solo lo slovacco ... Come scrive calciomercato.it
Infortunio Bremer: lesione del menisco mediale per il difensore! Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale con le sue condizioni - Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale Una tegola pesantissima, un fulmine a ciel sereno che gela i ... Segnala juventusnews24.com
Infortunio Bremer, choc Juventus: lesione al menisco. Si deve operare - Si deve operare, tempi di recupero ancora da valutare Una notizia shock, un colpo durissimo che scuote la Juventus. Scrive calcionews24.com