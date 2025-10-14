Il difensore torna d’attualità negli scenari di mercato per gennaio, ma c’è anche un altro nome: cosa stanno pensando di fare a Torino Una brutta tegola, per la Juventus, quella del nuovo stop di Bremer. L’intervento chirurgico per risolvere la lesione al menisco terrà fuori il brasiliano per un paio di mesi, ma riapre anche l’interrogativo sulle sue effettive condizioni al rientro. Ecco perché il club bianconero vede necessariamente iniziare a muoversi in vista del mercato di gennaio. Con due rinforzi che tornano nel mirino, tra gli obiettivi di lunga data: parliamo di Skriniar e di Molina. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Bremer e doppio colpo Juve: torna in Italia insieme a Skriniar