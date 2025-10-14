Infortunio alla spalla in allenamento per il secondo portiere del Cesena Alessandro Siano

Infortunio alla spalla per il secondo portiere del Cesena Siano, si profila uno stop piuttosto lungo. Il Cesena in una nota “comunica che gli esami strumentali svolti da Alessandro Siano, a seguito di un infortunio verificatosi in allenamento, hanno rilevato la presenza di una lussazione di primo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

