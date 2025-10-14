Infortunati Juve | brutte notizie per i bianconeri! Dopo Bremer si ferma un altro difensore i dettagli

Infortunati Juve, emergenza in difesa: dopo Bremer si ferma anche Pedro Felipe. Le ultimissime sul difensore bianconero La gioia della prima, storica convocazione in Prima Squadra si è trasformata in un piccolo contrattempo per Pedro Felipe. Il giovane difensore della Juventus Next Gen, infatti, è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunati Juve: brutte notizie per i bianconeri! Dopo Bremer si ferma un altro difensore, i dettagli

