Influenza al via la campagna vaccinale | tutto quello che c' è da sapere

Triesteprima.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La campagna vaccinale antinfluenzale parte oggi 14 ottobre. A diffondere la notizia è Asugi attraverso una nota inviata agli organi di informazione. La vaccinazione è raccomandata e, scrive l'azienda sanitaria, "offerta gratuitamente alle persone più a rischio di complicanze, tra cui persone di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

